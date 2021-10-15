​В результате взрыва в мечети в Кандагаре погибли 25 человек. Работал смертник

Новости Афганистана. Около часа назад в мечети в Кандагаре прогремел мощный взрыв. По последним данным, 25 человек погибли. Много пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, работал смертник. Террорист совершил самоподрыв в момент, когда в здании было много людей. Прихожане собрались на пятничную молитву. Другие подробности пока не сообщаются.