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​В результате взрыва в мечети в Кандагаре погибли 25 человек. Работал смертник

15 октября 2021 11:04
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Новости Афганистана. Около часа назад в мечети в Кандагаре прогремел мощный взрыв. По последним данным, 25 человек погибли. Много пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​В результате взрыва в мечети в Кандагаре погибли 25 человек. Работал смертник-1

По предварительной информации, работал смертник. Террорист совершил самоподрыв в момент, когда в здании было много людей. Прихожане собрались на пятничную молитву. Другие подробности пока не сообщаются.  

# Теракт # Фотофакт

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