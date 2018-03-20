В результате взрыва в Кишинёве погибли два человека

Новости Молдовы. Утром 20 марта в Кишинёве из-за взрыва погибли два человека.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на главу Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря, происшествие началось с несостоявшейся покупки. Мужчина вошёл в магазин, взял 10 пачек сигарет, но не стал платить.

Когда гражданин выходил из торгового помещения, у него из рюкзака выпала и взорвалась граната. В результате взрыва погиб владелец гранаты и прохожий. Имеется информация, что ещё трое получили ранения.

Несколько очевидцев рассказали о случившемся телеканалу Publika TV.

«Я взял трость и пошёл домой, когда внезапно услышал взрыв»,

«Я проезжал мимо на машине, когда услышал взрыв. Я подумал, что лопнула шина. Я вышел из автомобиля и обнаружил, что взрыв произошёл возле магазина. Приблизившись, я увидел двух человек, они не дышали, но не могу сказать, были ли они мертвы»,

«Я шёл по дороге, когда это случилось. Я услышал грохот. Я не пострадал, меня в магазине не было».

Злоумышленником оказался ранее судимый 50-летний житель столицы Молдовы.

Место происшествия оцеплено. Ведётся расследование.