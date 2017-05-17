Прямой эфир

В результате взрыва на пороховом заводе в Польше погибли 2 человека, 17 пострадали

17 мая 2017 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Мощный взрыв прогремел на пороховом заводе в Польше. ЧП произошло в городе Монкольно, на юго-востоке страны. В результате взрыва предприятие было полностью разрушено.

По последним данным, погибли 2 человека. Их тела извлекли из-под завалов спасатели. Около 17 получили различные ранения. В данный момент на месте происшествия работают 6 спасательных бригад. Ожидается прибытие специализированной техники для разбора завалов. Что стало причиной трагедии, пока не сообщается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Мощный взрыв на пороховом заводе  в Польше: под завалами могут находиться люди
17 мая 2017 13:06

Мощный взрыв на пороховом заводе  в Польше: под завалами могут находиться люди

Группа вооруженных людей проникла в здание телерадиокомпании в Афганистане
17 мая 2017 10:40

Группа вооруженных людей проникла в здание телерадиокомпании в Афганистане

Всеобщая забастовка в Греции: на улицах сотни людей
17 мая 2017 10:38

Всеобщая забастовка в Греции: на улицах сотни людей