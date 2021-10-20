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В результате теракта в центре Дамаска погибли 14 сирийских военнослужащих

20 октября 2021 08:34
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Новости Сирии. В результате подрыва автобуса в центре Дамаска, по предварительным данным, погибли 14 сирийских военнослужащих. Трое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В результате теракта в центре Дамаска погибли 14 сирийских военнослужащих-1

Автобус, в котором находились военные, подорвался на двух минах. Устройства сработали поочередно друг за другом. Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили еще одну мину, заложенную неподалеку. По сообщению полиции, взрывные устройства привел в действие террорист.  

# Теракт # Фотофакт

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