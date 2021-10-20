В результате теракта в центре Дамаска погибли 14 сирийских военнослужащих

Новости Сирии. В результате подрыва автобуса в центре Дамаска, по предварительным данным, погибли 14 сирийских военнослужащих. Трое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус, в котором находились военные, подорвался на двух минах. Устройства сработали поочередно друг за другом. Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили еще одну мину, заложенную неподалеку. По сообщению полиции, взрывные устройства привел в действие террорист.