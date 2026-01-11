В результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли 6 человек

В результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли шесть человек. Среди жертв – 7-летняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, недалеко от города Уэст-Поинт 24-летний мужчина открыл огонь в трех разных районах. Предполагается, что сначала он убил своих родственников – отца, брата и дядю, а затем, скрываясь, лишил жизни ребенка и еще двоих мужчин. Преступник задержан. Ему грозит смертная казнь. Правоохранители называют это преступление одним из самых жестоких в истории штата за последние 10 лет.