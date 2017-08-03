В результате отключения электро- и водоснабжения жители Киева заблокировали участок Харьковского шоссе

Новости Украины. Участок Харьковского шоссе в Киеве заблокировали протестующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Участок Харьковского шоссе в Киеве заблокировали протестующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жильцы восьми домов выражают недовольство в связи с отключением им электро- и водоснабжения. Поставку ресурсов коммунальные службы прекратили из-за больших задолженностей 31 июля. Киевляне, в свою очередь, утверждают – счета оплачивают исправно. Они требуют встречи с представителями власти.
Люди выложили на дороге деревянные щитки, шины и бутылки с водой. Это привело к нарушению трех трамвайных и пяти автобусных маршрутов. Чтобы избежать коллапса, властям пришлось изменить направление движения общественного транспорта, однако избежать масштабных пробок не удаётся. На месте акции протеста работают правоохранители.