В результате отключения электро- и водоснабжения жители Киева заблокировали участок Харьковского шоссе

Новости Украины. Участок Харьковского шоссе в Киеве заблокировали протестующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жильцы восьми домов выражают недовольство в связи с отключением им электро- и водоснабжения. Поставку ресурсов коммунальные службы прекратили из-за больших задолженностей 31 июля. Киевляне, в свою очередь, утверждают – счета оплачивают исправно. Они требуют встречи с представителями власти.