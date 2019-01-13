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В результате обрушения шахты в Китае погиб 21 человек

13 января 2019 09:21
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Новости Беларуси. 12 января около 18 часов (13 по мск) произошло обрушения шахты в Китае. Погибли более 20 человек.  

Как сообщает РИА Новости, происшествие случилось на угольной шахте «Байцзи» в провинции Шаньси.  

В результате обрушения шахты в Китае погиб 21 человек-1

Изображение носит иллюстративный характер  

На сайте правительства города Шэньму говорится, что под землёй находились 87 человек. После обвала на поверхность смогли выбраться 66 рабочих, 19 человек погибли сразу, ещё двое пытались выбраться, но не смогли.  

# Обрушение дома

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