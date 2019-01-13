В результате обрушения шахты в Китае погиб 21 человек

Новости Беларуси. 12 января около 18 часов (13 по мск) произошло обрушения шахты в Китае. Погибли более 20 человек.

На сайте правительства города Шэньму говорится, что под землёй находились 87 человек. После обвала на поверхность смогли выбраться 66 рабочих, 19 человек погибли сразу, ещё двое пытались выбраться, но не смогли.