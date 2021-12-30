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В результате многим запретили возвращаться в центр города. В Мюнхене проходят протесты против ковидных ограничений

30 декабря 2021 09:44
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Новости Германии. В Германии не утихают протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько тысяч немцев 29 декабря вышли на улицы Мюнхена с требованием отменить все ковидные ограничения в отношении не вакцинированных.  

В результате многим запретили возвращаться в центр города. В Мюнхене проходят протесты против ковидных ограничений-1

Сообщается, что изначально митинг был запрещен полицией. Провести его предложили за чертой города. Но многих такой вариант не устроил. И несмотря на отказ, жители провели акцию протеста на главных улицах Мюнхена. Разумеется, таким образом митингующие нарушили закон. В связи с чем некоторые получили штраф. Многим запретили возвращаться в центр города на время демонстрации.  

# Акции протеста # Фотофакт

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