В результате многим запретили возвращаться в центр города. В Мюнхене проходят протесты против ковидных ограничений

Новости Германии. В Германии не утихают протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько тысяч немцев 29 декабря вышли на улицы Мюнхена с требованием отменить все ковидные ограничения в отношении не вакцинированных.

Сообщается, что изначально митинг был запрещен полицией. Провести его предложили за чертой города. Но многих такой вариант не устроил. И несмотря на отказ, жители провели акцию протеста на главных улицах Мюнхена. Разумеется, таким образом митингующие нарушили закон. В связи с чем некоторые получили штраф. Многим запретили возвращаться в центр города на время демонстрации.