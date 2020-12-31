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В результате атаки на аэропорт в Йемене ранены более 100 человек

31 декабря 2020 09:53
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Новости Йемена. Новые подробности атаки на аэропорт йеменского города Аден. По последним данным, в результате серии мощных взрывов погибли 25 человек, еще более 100 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате атаки на аэропорт в Йемене ранены более 100 человек-1

Вероятнее всего, целью нападавших были члены правительства. Атака произошла как раз в момент прилета лайнера, на борту которого были министры. Среди жертв и пострадавших простые граждане, журналисты, представители местных властей, а также сотрудники Красного Креста.

Вскоре после ЧП в аэропорту в Адене прогремел еще один взрыв – на этот раз у президентского дворца. По предварительным информации, к зданию был направлен начиненный взрывчаткой беспилотник. Его удалось сбить и уничтожить силам арабской коалиции.

В результате атаки на аэропорт в Йемене ранены более 100 человек-4

Кто стоит за атаками, все еще непонятно. Министр информации Йемена возложил ответственность за теракты на повстанцев-хуситов, однако те обвинения отклоняют.

# Взрыв # Муаммар аль-Ирьяни # Фотофакт

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