В результате аномальной жары в Румынии и Польше погибли люди

Новости мира. Десять европейских стран ввели красный уровень опасности. Причиной стала аномальная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Десять европейских стран ввели красный уровень опасности. Причиной стала аномальная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экстренные погодные условия зафиксированы в таких государствах как Италия, Сербия, Черногория. В некоторых районах столбик термометра уверенно преодолел отметку в 40 градусов.
В Румынии и Польше погибли два человека, ещё десятки обратились в больницы. Прогнозы синоптиков неутешительны – жара продержится вплоть до 9 августа.