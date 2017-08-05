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В результате аномальной жары в Румынии и Польше погибли люди

05 августа 2017 12:29
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Новости мира. Десять европейских стран ввели красный уровень опасности. Причиной стала аномальная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате аномальной жары в Румынии и Польше погибли люди -1

Экстренные погодные условия зафиксированы в таких государствах как Италия, Сербия, Черногория. В некоторых районах столбик термометра уверенно преодолел отметку в 40 градусов.

В результате аномальной жары в Румынии и Польше погибли люди -3

В Румынии и Польше погибли два человека, ещё десятки обратились в больницы. Прогнозы синоптиков неутешительны – жара продержится вплоть до 9 августа.

# Фотофакт # Погода

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