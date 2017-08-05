В результате аномальной жары в Румынии и Польше погибли люди

Новости мира. Десять европейских стран ввели красный уровень опасности. Причиной стала аномальная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстренные погодные условия зафиксированы в таких государствах как Италия, Сербия, Черногория. В некоторых районах столбик термометра уверенно преодолел отметку в 40 градусов.