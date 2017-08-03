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В расчете вернуть доверие избирателей премьер Японии полностью обновил правительство

03 августа 2017 07:20
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Новости Японии. Японское правительство в полном составе подало в отставку. Это связано с перестановками в кабинете министров, которыми занимается премьер страны Синдзо Абе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В расчете вернуть доверие избирателей премьер Японии полностью обновил правительство-1

Ожидается, что в ближайшие время госаппарат будет значительно обновлен. Подобные изменения связаны с падением рейтинга правящей партии и самого Абе. Обновив министров, политик рассчитывает вернуть себе доверие избирателей.

# Выборы

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