В расчете вернуть доверие избирателей премьер Японии полностью обновил правительство

Новости Японии. Японское правительство в полном составе подало в отставку. Это связано с перестановками в кабинете министров, которыми занимается премьер страны Синдзо Абе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в ближайшие время госаппарат будет значительно обновлен. Подобные изменения связаны с падением рейтинга правящей партии и самого Абе. Обновив министров, политик рассчитывает вернуть себе доверие избирателей.