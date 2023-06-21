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В районе поиска пропавшего батискафа с людьми на борту зафиксированы шумы

21 июня 2023 07:22
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Канадский самолет, который отправился на поиски пропавшего в Атлантическом океане батискафа с людьми на борту, зафиксировал подводные шумы. Поиски аппарата пока проходят безрезультатно. Такую информацию приводит пресс-служба Северо-восточного подразделения Береговой охраны Штатов, пишет ТАСС. 

В аппарате «Титан», который совершал погружение к затонувшему «Титанику», находятся пять туристов. Об исчезновении батискафа официально стало известно в понедельник, 20 июня. Он находится под водой уже более двух суток. Сообщается, что кислорода в туристическом батискафе хватит максимум до полудня четверга. Поисково-спасательные работы продолжатся: к предполагаемому месту нахождения аппарата были направлены 3 международных судна. 

Ранее сообщалось, что на борту батискафа в числе туристов находится миллиардер Хэмиш Хардинг. 

# общество

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