В Приморье устраняют последствия шторма. Почти 75 тысяч человек остаются без электричества

Новости России. Почти 75 тысяч человек остаются без электричества в Приморье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около четверти из них лишены и теплоснабжения.
Новости России. Почти 75 тысяч человек остаются без электричества в Приморье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около четверти из них лишены и теплоснабжения.
После обрушившегося на край шторма закрыты 17 детских садов и несколько школ. К ликвидации последствий разгула стихии привлечены несколько сотен специалистов и единиц техники. Однако, несмотря на круглосуточную работу, полностью восстановить подачу электроэнергии пока не удается.
Ледяной дождь, снег и сильнейший ветер обрушились на Приморский край в ночь на 19 ноября. Непогода вызвала обрывы на ЛЭП, падение деревьев и других конструкций, перебои с транспортным и авиасообщением. Более 600 жителей Владивостока и Артема обратились за помощью к медикам.