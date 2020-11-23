В Приморье устраняют последствия шторма. Почти 75 тысяч человек остаются без электричества

Новости России. Почти 75 тысяч человек остаются без электричества в Приморье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около четверти из них лишены и теплоснабжения.

После обрушившегося на край шторма закрыты 17 детских садов и несколько школ. К ликвидации последствий разгула стихии привлечены несколько сотен специалистов и единиц техники. Однако, несмотря на круглосуточную работу, полностью восстановить подачу электроэнергии пока не удается.