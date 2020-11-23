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В Приморье устраняют последствия шторма. Почти 75 тысяч человек остаются без электричества

23 ноября 2020 14:29
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Новости России. Почти 75 тысяч человек остаются без электричества в Приморье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около четверти из них лишены и теплоснабжения.

В Приморье устраняют последствия шторма. Почти 75 тысяч человек остаются без электричества-1

После обрушившегося на край шторма закрыты 17 детских садов и несколько школ. К ликвидации последствий разгула стихии привлечены несколько сотен специалистов и единиц техники. Однако, несмотря на круглосуточную работу, полностью восстановить подачу электроэнергии пока не удается.

В Приморье устраняют последствия шторма. Почти 75 тысяч человек остаются без электричества-4

Ледяной дождь, снег и сильнейший ветер обрушились на Приморский край в ночь на 19 ноября. Непогода вызвала обрывы на ЛЭП, падение деревьев и других конструкций, перебои с транспортным и авиасообщением. Более 600 жителей Владивостока и Артема обратились за помощью к медикам.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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