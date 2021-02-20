В Прикарпатье из-за роста заболеваемости коронавирусом разворачивают карантинные блокпосты

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 111 миллионов. Ухудшается ситуация в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Прикарпатье из-за роста заболеваемости COVID разворачивают карантинные блокпосты, а также вводят особый режим въезда и выезда из области.

В Эстонии с 22 февраля возобновляют действие некоторых карантинных ограничений. Учащихся средних и старших классов переводят на дистанционное обучение. В спортзалах и ресторанах заполнять помещения разрешено будет не более чем на 50 %.