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В пригороде Парижа неизвестный ножом убил человека и ранил еще двоих

23 августа 2018 12:54
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Новости Франции. Кровавая расправа в пригороде Парижа: мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. Один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пригороде Парижа неизвестный ножом убил человека и ранил еще двоих-1

Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия. Чтобы этого не допустить, в коммуне Трапп была развернута полицейская спецоперация. Правоохранителям удалось обнаружить нападавшего. При попытке задержания он оказал сопротивление и был застрелен. Личность мужчины устанавливают. Медики оказывают помощь пострадавшим.

# Нападение # Фотофакт

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