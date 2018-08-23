В пригороде Парижа неизвестный ножом убил человека и ранил еще двоих

Новости Франции. Кровавая расправа в пригороде Парижа: мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. Один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия. Чтобы этого не допустить, в коммуне Трапп была развернута полицейская спецоперация. Правоохранителям удалось обнаружить нападавшего. При попытке задержания он оказал сопротивление и был застрелен. Личность мужчины устанавливают. Медики оказывают помощь пострадавшим.