В прибрежных водах Калифорнии насчитали рекордное количество акул

Новости США. В океане у Калифорнии насчитали рекордное количество леопардовых акул. Это связывают с изменением климата и повышением температуры океанских вод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти акулы не опасны для человека и питаются моллюсками (кальмарами, осьминогами) и ракообразными.