Прямой эфир

В прибрежных водах Калифорнии насчитали рекордное количество акул

14 августа 2021 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В океане у Калифорнии насчитали рекордное количество леопардовых акул. Это связывают с изменением климата и повышением температуры океанских вод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прибрежных водах Калифорнии насчитали рекордное количество акул-1

Эти акулы не опасны для человека и питаются моллюсками (кальмарами, осьминогами) и ракообразными.

В прибрежных водах Калифорнии насчитали рекордное количество акул-4

Таким поведением хищники подпитывают процветающую здесь местную индустрию экотуризма, которая предлагает туры на байдарках и сноркелинг среди акул.

# Животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы
14 августа 2021 12:19

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы

За пожарами – наводнения. В Турции из-за ливней погибли не менее 40 человек
14 августа 2021 11:56

За пожарами – наводнения. В Турции из-за ливней погибли не менее 40 человек

Июль 2021 года назвали самым жарким месяцем за 142 года наблюдений
14 августа 2021 11:53

Июль 2021 года назвали самым жарким месяцем за 142 года наблюдений