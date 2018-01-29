В прибрежных районах Турции выявлены комары-переносчики лихорадки Зика

Новости Турции. Пока насекомые были обнаружены только в прибрежных районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики стараются не допустить распространения заболевания. В соответствии с прогнозами ученых-эпидемиологов, ареал заражения вирусом Зика в 2018 году расширится. В частности, комары-переносчики могут быть обнаружены на территориях прилегающих к северному побережью Черного моря. Ранее случай заражения данным заболеванием был зафиксирован у четырех людей, которые побывали на Кубе.