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В прибрежных районах Турции выявлены комары-переносчики лихорадки Зика

29 января 2018 13:10
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Новости Турции. Пока насекомые были обнаружены только в прибрежных районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прибрежных районах Турции выявлены комары-переносчики лихорадки Зика-1

Медики стараются не допустить распространения заболевания. В соответствии с прогнозами ученых-эпидемиологов, ареал заражения вирусом Зика в 2018 году расширится. В частности, комары-переносчики могут быть обнаружены на территориях прилегающих к северному побережью Черного моря. Ранее случай заражения данным заболеванием был зафиксирован у четырех людей, которые побывали на Кубе.

В прибрежных районах Турции выявлены комары-переносчики лихорадки Зика-4

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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