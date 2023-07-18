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В Прибалтике резко подорожало электричество

18 июля 2023 11:57
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Новости Латвии. В Латвии резко подорожало электричество. Только за прошедшую неделю средняя цена увеличилась на 22 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Прибалтике резко подорожало электричество-1

Как рассказали в местной энергокомпании, на рост стоимости повлияло количество запасов. Речь об электроэнергии, производимой в регионе. Объемы упали – и энергия моментально выросла в цене. Причем подорожание коснулось всех стран Прибалтики. В Эстонии стоимость энергоресурсов подскочила на 19 %.

# Экономический кризис # Новости Латвии # Фотофакт

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