В Прибалтике резко подорожало электричество

Новости Латвии. В Латвии резко подорожало электричество. Только за прошедшую неделю средняя цена увеличилась на 22 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в местной энергокомпании, на рост стоимости повлияло количество запасов. Речь об электроэнергии, производимой в регионе. Объемы упали – и энергия моментально выросла в цене. Причем подорожание коснулось всех стран Прибалтики. В Эстонии стоимость энергоресурсов подскочила на 19 %.