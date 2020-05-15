В Пражском зоопарке родится слонёнок. Посмотрите, как малышка учится ходить

Новости Чехии. В Пражском зоопарке долгожданное пополнение. За время карантина на свет появился второй слоненок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малышке весом 128 килограммов уже почти неделя. На свою первую прогулку она вышла вместе с семьей.

Слоненок пока еще неуверенно ходит и довольно часто падает, поэтому родители не отходят от него ни на шаг.