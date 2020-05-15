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В Пражском зоопарке родится слонёнок. Посмотрите, как малышка учится ходить

15 мая 2020 15:56
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Новости Чехии. В Пражском зоопарке долгожданное пополнение. За время карантина на свет появился второй слоненок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пражском зоопарке родится слонёнок. Посмотрите, как малышка учится ходить-1

В Пражском зоопарке родится слонёнок. Посмотрите, как малышка учится ходить-3

Малышке весом 128 килограммов уже почти неделя. На свою первую прогулку она вышла вместе с семьей.

В Пражском зоопарке родится слонёнок. Посмотрите, как малышка учится ходить-6

Слоненок пока еще неуверенно ходит и довольно часто падает, поэтому родители не отходят от него ни на шаг.

В Пражском зоопарке родится слонёнок. Посмотрите, как малышка учится ходить-9

Пражский зоопарк занимается разведением слонов уже больше 80 лет. Сейчас здесь живут восемь особей.

# Зоопарк # Фотофакт

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