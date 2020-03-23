Новости России. В правительстве России разъяснили ограничения на въезд в страну иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, запрет, введённый на фоне ситуации с коронавирусом с 18 марта по 1 мая, не распространяется на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.