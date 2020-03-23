Новости России. В правительстве России разъяснили ограничения на въезд в страну иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, запрет, введённый на фоне ситуации с коронавирусом с 18 марта по 1 мая, не распространяется на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.
Из этого следует, что белорусам, которые возвращаются из-за границы домой, въезд в Россию не запрещён. Кабмин распорядился обеспечить их пропуск через свою госграницу.
Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы
Напомним, Россия приняла решение временно ограничить авиасообщение со всеми странами. Приостанавливаются все полёты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города.