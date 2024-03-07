Прямой эфир

В Праге фермеры засыпали навозом набережную и территорию у здания правительства

07 марта 2024 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Инициативы Брюсселя, ожидаемо, не вызвали восторга у фермеров. На очередную акцию протеста вышли чешские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Праге фермеры засыпали навозом набережную и территорию у здания правительства-1

Масштабный митинг развернулся в Праге. Уже с самого утра на подъездах к городу выстроились ряды сельхозтехники. Фермеры успели засыпать навозом набережную и территорию у здания правительства, сильно осложнив транспортное движение.

Власти усилили меры безопасности в столице, на улицы выведены спецсилы, начались аресты. Однако протестующие заявили, что будут до последнего добиваться своих требований, пока правительство не решит проблему с украинским зерном и европейской зеленой политикой.

В Праге фермеры засыпали навозом набережную и территорию у здания правительства-4

Мы приехали протестовать в Прагу, чтобы сельское хозяйство продолжало работать. Правительство должно серьезно отнестись к требованиям фермеров. Не только в Чехии, но и по всей Европе. Украинцы завозят к нам гнилое зерно, когда мы сами можем производить качественные товары.

Огромные убытки и высокая конкуренция на рынке вынуждают фермеров закрывать свои производства, но чешские власти не слышат аграриев. Министр сельского хозяйства страны заявил, что правительство не собирается поддаваться на шантаж.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Чешские фермеры заблокировали центр Праги
07 марта 2024 14:03

Чешские фермеры заблокировали центр Праги

Брюссель стремится продлить на год режим свободной торговли с Украиной
07 марта 2024 13:37

Брюссель стремится продлить на год режим свободной торговли с Украиной

Туск предложил ЕС отменить торговые льготы для Украины
07 марта 2024 12:01

Туск предложил ЕС отменить торговые льготы для Украины