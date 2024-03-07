В Праге фермеры засыпали навозом набережную и территорию у здания правительства

Инициативы Брюсселя, ожидаемо, не вызвали восторга у фермеров. На очередную акцию протеста вышли чешские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициативы Брюсселя, ожидаемо, не вызвали восторга у фермеров. На очередную акцию протеста вышли чешские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный митинг развернулся в Праге. Уже с самого утра на подъездах к городу выстроились ряды сельхозтехники. Фермеры успели засыпать навозом набережную и территорию у здания правительства, сильно осложнив транспортное движение.
Власти усилили меры безопасности в столице, на улицы выведены спецсилы, начались аресты. Однако протестующие заявили, что будут до последнего добиваться своих требований, пока правительство не решит проблему с украинским зерном и европейской зеленой политикой.
Мы приехали протестовать в Прагу, чтобы сельское хозяйство продолжало работать. Правительство должно серьезно отнестись к требованиям фермеров. Не только в Чехии, но и по всей Европе. Украинцы завозят к нам гнилое зерно, когда мы сами можем производить качественные товары.
Огромные убытки и высокая конкуренция на рынке вынуждают фермеров закрывать свои производства, но чешские власти не слышат аграриев. Министр сельского хозяйства страны заявил, что правительство не собирается поддаваться на шантаж.