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В пострадавший от наводнений штат Вашингтон направлены 300 бойцов Нацгвардии

12 декабря 2025 08:48
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В пострадавший от наводнений штат Вашингтон направлены 300 бойцов Национальной гвардии США. Решение принято после того, как проливные дожди вызвали резкий подъем воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пострадавший от наводнений штат Вашингтон направлены 300 бойцов Нацгвардии-1

Власти ранее объявили режим чрезвычайной ситуации. Около 20 тысяч домов остаются без электричества, а под угрозой наводнения – до 9 миллионов человек. Шторм обрушился на северо-запад США 8 декабря и сопровождается переносом огромных масс водяного пара из тропиков. В ряде районов уже выпало до 200 миллиметров осадков, аналогичное количество ожидается в ближайшие дни. Синоптики предупреждают о риске выхода из берегов около 20 рек.

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