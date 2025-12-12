В пострадавший от наводнений штат Вашингтон направлены 300 бойцов Нацгвардии

В пострадавший от наводнений штат Вашингтон направлены 300 бойцов Национальной гвардии США. Решение принято после того, как проливные дожди вызвали резкий подъем воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти ранее объявили режим чрезвычайной ситуации. Около 20 тысяч домов остаются без электричества, а под угрозой наводнения – до 9 миллионов человек. Шторм обрушился на северо-запад США 8 декабря и сопровождается переносом огромных масс водяного пара из тропиков. В ряде районов уже выпало до 200 миллиметров осадков, аналогичное количество ожидается в ближайшие дни. Синоптики предупреждают о риске выхода из берегов около 20 рек.