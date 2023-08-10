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В посольстве РФ в Вашингтоне заявили о крахе стратегии США по Украине

10 августа 2023 09:18
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Американская администрация упорно поддерживает продолжение оказания военной поддержки Киеву, невзирая на снижение уровня общественного одобрения этой политики, пишет ТАСС. Это рассматривается как крах стратегии США в Украине.

Российское посольство в США заявляет, что настойчивое продолжение Вашингтоном предоставления военной помощи Киеву и осуществления поставок оружия свидетельствует о провале стратегии. В Америке по-прежнему игнорируют существующую критику и уверены, что все идет по плану, в свою очередь американские аналитики констатируют провал контрнаступления ВСУ. Российское посольство требует пересмотреть политику и не идти на дальнейшую эскалацию конфликта. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что вопреки общественному мнению американская администрация будет продолжать военную помощь Украине.

Опрос общественного мнения показал, что 55% опрошенных американцев выступают против дополнительного содействия Киеву, а 51% считают, что США уже достаточно сделали для Украины.

# Международная политика

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