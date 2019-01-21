В посольстве Польши в Минске открыта книга для соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска

Новости Польши. В посольстве Польши в Минске 21 января будет открыта книга соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска. Оставить запись можно будет с 10 до 15 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В посольстве Польши в Минске 21 января будет открыта книга соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска. Оставить запись можно будет с 10 до 15 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, нападение на Павла Адамовича произошло неделю назад. Градоначальник получил множество ножевых ранений во время благотворительного концерта. Нападение совершил 27-летний ранее судимый житель Польши. Похоронили Павла Адамовича в субботу в базилике Святой Марии.