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В посольстве Польши в Минске открыта книга для соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска

21 января 2019 08:04
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Новости Польши. В посольстве Польши в Минске 21 января будет открыта книга соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска. Оставить запись можно будет с 10 до 15 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В посольстве Польши в Минске открыта книга для соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска-1

Напомним, нападение на Павла Адамовича произошло неделю назад. Градоначальник получил множество ножевых ранений во время благотворительного концерта. Нападение совершил 27-летний ранее судимый житель Польши. Похоронили Павла Адамовича в субботу в базилике Святой Марии.

В посольстве Польши в Минске открыта книга для соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска-4

# Убийство # Фотофакт

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