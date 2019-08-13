В Португалии проходит бессрочная забастовка водителей бензовозов

Новости Португалии. Чтобы стачки не затронули работу школ, больниц и аэропортов Португалии, власти страны готовы пойти на все возможные правовые меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самый разгар туристического сезона там проходит бессрочная забастовка водителей бензовозов. Главная цель бастующих – добиться повышения зарплат в ближайшие два года.

В то время как их начальство уверяет: со всеми доплатами и надбавками водители получают предостаточно. В стране введены ограничительные меры. Установлен максимальный объем заправляемого топлива.