В Португалии проходит бессрочная забастовка водителей бензовозов

Новости Португалии. Чтобы стачки не затронули работу школ, больниц и аэропортов Португалии, власти страны готовы пойти на все возможные правовые меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Португалии. Чтобы стачки не затронули работу школ, больниц и аэропортов Португалии, власти страны готовы пойти на все возможные правовые меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В самый разгар туристического сезона там проходит бессрочная забастовка водителей бензовозов. Главная цель бастующих – добиться повышения зарплат в ближайшие два года.
В то время как их начальство уверяет: со всеми доплатами и надбавками водители получают предостаточно. В стране введены ограничительные меры. Установлен максимальный объем заправляемого топлива.
Чем закончится спор – пока трудно спрогнозировать: ни одна из сторон не готова идти на уступки. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в области энергетики минимум до 21 августа.