В Португалии и Норвегии отменят антиковидные ограничения. В этих странах привито около 90% населения

С 25 сентября в Норвегии будут отменены антиковидные ограничения. Такое решение приняли власти страны благодаря количеству вакцинированных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас это 90 % населения.

Почти 85 % граждан привиты в Португалии. Там коронавирусные меры уйдут в историю с 1 октября. Для сравнения, в России полностью привито чуть больше трети населения. При этом число смертей за сутки – почти 830 человек. Это новый максимум для России с начала эпидемии.