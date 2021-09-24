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В Португалии и Норвегии отменят антиковидные ограничения. В этих странах привито около 90% населения

24 сентября 2021 20:13
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С 25 сентября в Норвегии будут отменены антиковидные ограничения. Такое решение приняли власти страны благодаря количеству вакцинированных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас это 90 % населения.

В Португалии и Норвегии отменят антиковидные ограничения. В этих странах привито около 90% населения-1

Почти 85 % граждан привиты в Португалии. Там коронавирусные меры уйдут в историю с 1 октября. Для сравнения, в России полностью привито чуть больше трети населения. При этом число смертей за сутки – почти 830 человек. Это новый максимум для России с начала эпидемии.

# Коронавирус # Фотофакт

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