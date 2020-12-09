В Портленде начались беспорядки после ареста семи человек

Беспорядки начались после того, как полицейские попытались выселить семь человек, которые якобы незаконно заняли один из домов и по решению суда должны были покинуть его еще в сентябре. Нарушителей задержали и установили вокруг здания забор.

Новости США. Американский Портленд вновь стал местом жестких столкновений активистов с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около сотни человек, среди которых были и активисты Black Lives Matter начали бросать в стражей порядка бутылки и камни. Они снесли часть установленного ограждения, а затем, вооружившись огнетушителями и другими предметами, построили баррикады.

Мэр Портленда в свою очередь призвал полицейских разогнать активистов всеми законными способами и заявил, что никакой автономной зоны в городе не будет.