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В Портленде начались беспорядки после ареста семи человек

09 декабря 2020 09:22
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Новости США. Американский Портленд вновь стал местом жестких столкновений активистов с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспорядки начались после того, как полицейские попытались выселить семь человек, которые якобы незаконно заняли один из домов и по решению суда должны были покинуть его еще в сентябре. Нарушителей задержали и установили вокруг здания забор.

В Портленде начались беспорядки после ареста семи человек-1

Около сотни человек, среди которых были и активисты Black Lives Matter начали бросать в стражей порядка бутылки и камни. Они снесли часть установленного ограждения, а затем, вооружившись огнетушителями и другими предметами, построили баррикады.

Мэр Портленда в свою очередь призвал полицейских разогнать активистов всеми законными способами и заявил, что никакой автономной зоны в городе не будет.  

# Акции протеста # Тед Уилер # Фотофакт

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