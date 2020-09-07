В Портленде на акции протеста задержали более 50 демонстрантов

В ходе одной из акций протеста в минувшие выходные задержали более 50 демонстрантов.

Новости США. Американский Портленд охвачен погромами и массовыми беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что митингующие не были настроены на мирный протест. Некоторые вышли на улицы города в специальной экипировке со щитами и даже ножами. Демонстранты били окна, совершали поджоги, а также бросали в правоохранителей камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью.

Полицейские объявили акцию бунтом и были вынуждены применить слезоточивый газ. В результате столкновений с толпой несколько стражей порядка пострадали.