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В Портленде на акции протеста задержали более 50 демонстрантов

07 сентября 2020 10:08
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Новости США. Американский Портленд охвачен погромами и массовыми беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе одной из акций протеста в минувшие выходные задержали более 50 демонстрантов.

В Портленде на акции протеста задержали более 50 демонстрантов-1

Очевидно, что митингующие не были настроены на мирный протест. Некоторые вышли на улицы города в специальной экипировке со щитами и даже ножами. Демонстранты били окна, совершали поджоги, а также бросали в правоохранителей камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью.

Полицейские объявили акцию бунтом и были вынуждены применить слезоточивый газ. В результате столкновений с толпой несколько стражей порядка пострадали.

В Портленде на акции протеста задержали более 50 демонстрантов-4

Напомним, массовые беспорядки в стране начались в конце мая. С новой силой протесты вспыхнули после нескольких инцидентов со стрельбой в афроамериканцев, произошедших в ходе задержания правоохранителями.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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