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В польском Вроцлаве произошло нападение на таксиста из Беларуси

27 августа 2026 19:53
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Очередное нападение на белоруса в Польше. Во Вроцлаве 23-летний поляк напал на 66-летнего таксиста. Поводом для агрессии стал «восточный акцент» водителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала молодой человек просто оскорблял нашего соотечественника, а затем ударил его стеклянной бутылкой по голове. Полиция оперативно задержала злоумышленника. Ему предъявлено обвинение в нападении на человека из-за его гражданства. Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

# Новости Польши # Белорусы за границей

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