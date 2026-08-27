В польском Вроцлаве произошло нападение на таксиста из Беларуси

Очередное нападение на белоруса в Польше. Во Вроцлаве 23-летний поляк напал на 66-летнего таксиста. Поводом для агрессии стал «восточный акцент» водителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала молодой человек просто оскорблял нашего соотечественника, а затем ударил его стеклянной бутылкой по голове. Полиция оперативно задержала злоумышленника. Ему предъявлено обвинение в нападении на человека из-за его гражданства. Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.