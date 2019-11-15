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В польской многоэтажке нашли взрывчатку

15 ноября 2019 12:19
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Новости Польши. В польском Плоцке, в одной из квартир многоэтажного дома обнаружена взрывчатка и компоненты для её изготовления,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В польской многоэтажке нашли взрывчатку-1

Весь жилой квартал, а также расположенные рядом с домом детский сад и школу экстренно эвакуировали. Территория оцеплена.

В польской многоэтажке нашли взрывчатку-4

Сейчас там работают пиротехники. Жильца квартиры, где обнаружили взрывчатку, задержали. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

# Взрыв # Фотофакт

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