В польской многоэтажке нашли взрывчатку

Новости Польши. В польском Плоцке, в одной из квартир многоэтажного дома обнаружена взрывчатка и компоненты для её изготовления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В польском Плоцке, в одной из квартир многоэтажного дома обнаружена взрывчатка и компоненты для её изготовления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весь жилой квартал, а также расположенные рядом с домом детский сад и школу экстренно эвакуировали. Территория оцеплена.
Сейчас там работают пиротехники. Жильца квартиры, где обнаружили взрывчатку, задержали. Обстоятельства инцидента устанавливаются.