В польских магазинах стремительно растут цены

Больше всего подорожали бытовая химия и продукты питания, в частности овощи и фрукты. Их стоимость в годовом исчислении выросла примерно на четверть. Чтобы хоть как-то выжить в условиях космических цен, поляки готовы пойти на многое. Даже на преступление.

Печальную статистику опубликовало Главное управление полиции страны. За год число краж в польских магазинах увеличилось более чем на 30 %. Чаще всего люди воруют продовольственные товары, парфюмерию и мелкую электронику. И, как отметил глава Польской организации торговли и дистрибуции, такая ситуация должна стать для местных властей сигналом об экономических проблемах в Польше.