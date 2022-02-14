В Польшу прибыла очередная крупная группировка американских войск

Всего за прошлую неделю туда уже прибыли более 1,5 тысячи военных. А в юго-восточные районы страны были доставлены тяжелая техника и истребители. Пентагон срочно выполняет приказ главы Белого дома об усилении своего контингента. Байден распорядился отправить в Польшу дополнительно три тысячи солдат.

Впрочем, только этим Вашингтон не ограничился. Войска и тяжелая техника активно прибывают и в Румынию. Военная активность объясняется защитой от некой российской агрессии. Запад не прекращает распространять слухи о якобы готовящемся вторжении в Украину. Кстати, у жителей стран, где США усиливают свое присутствие, это больше вызывает тревогу и беспокойство за безопасность.