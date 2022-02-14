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В Польшу прибыла очередная крупная группировка американских войск

14 февраля 2022 08:31
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США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Польшу прибыла очередная крупная группировка американских войск.

В Польшу прибыла очередная крупная группировка американских войск-1

Всего за прошлую неделю туда уже прибыли более 1,5 тысячи военных. А в юго-восточные районы страны были доставлены тяжелая техника и истребители. Пентагон срочно выполняет приказ главы Белого дома об усилении своего контингента. Байден распорядился отправить в Польшу дополнительно три тысячи солдат.

Отправка техники и вооружения в Украину. Пентагон продолжает выполнять приказ о предоставлении военной помощи – читать далее.

В Польшу прибыла очередная крупная группировка американских войск-4

Впрочем, только этим Вашингтон не ограничился. Войска и тяжелая техника активно прибывают и в Румынию. Военная активность объясняется защитой от некой российской агрессии. Запад не прекращает распространять слухи о якобы готовящемся вторжении в Украину. Кстати, у жителей стран, где США усиливают свое присутствие, это больше вызывает тревогу и беспокойство за безопасность.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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