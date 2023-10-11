В Польше жалуются на дешевое сырье из России

Санкции против Российской Федерации не остановили импорт дешевого российского пластикового сырья в Польшу, пишет ТАСС.

Польша продолжает закупку непереработанного российского пластика, потому что он является дешевле, чем пластик, полученный посредством переработки в стране.

Польша одновременно платит большие налоги за невыполнение норм ЕС и ввоз продукции из пластика, а также постоянно сталкивается с тем, что не успевает перерабатывать отходы пластика, которые уже находятся в стране.

Начиная с 2021 года в государства, входящие в состав Европейского союза, обязаны уплачивать налог при использовании непереработанного пластика в размере 0,8 евро за 1 килограмм. А вот переработанный пластик налогом не облагается. Так, например, в 2021 году налоговая выплата Польши за пластик составила 400 миллионов долларов.