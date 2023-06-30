В Польше задержали по обвинению в шпионаже хоккеиста из России

Российский хоккеист был задержан в Польше по подозрению в шпионаже. Об этом объявил министр юстиции – генеральный прокурор республики Збигнев Зебро, пишет РИА Новости.

По его информации, задержанный был опознан как шпион, прячущийся за маской спортсмена. Он игрок хоккейного клуба первой лиги и уже 14-й член разоблаченной шпионской сети. Несмотря на предусмотренный польским законодательством запрет на обнародование личной информации задержанных, по неофициальным данным известно, что его зовут Максим С.

По данным Генеральной прокуратуры, задержанный находился в Польше с октября 2021 года и был задержан на территории Силезского воеводства. Ему инкриминируется участие в составе организованной преступной группы и деятельность иностранной разведки против интересов Польши. За эти правонарушения ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Обвиняемый по этому делу был взят под стражу на три месяца. По информации пресс-службы министра-координатора спецслужб Польши, арестованный является профессиональным хоккеистом клуба первой лиги и выполнял поручения, связанные с обнаружением критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. В начале марта было объявлено, что 13 человек из Восточной Европы были задержаны в Варшаве по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой и подготовке диверсий.

В ответ на это, посольство России отправило ноту в МИД Польши. Дипмиссия хочет узнать личность и получить больше информации о задержанном.