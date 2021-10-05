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В Польше задержали иностранных журналистов перед съёмкой репортажа о беженцах на границе – реакция БСЖ

05 октября 2021 13:56
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Как известно, в сопредельных с Беларусью районах страны ЕС ввели режим чрезвычайного положения. Это уже настолько развязало руки местным правоохранителям, что они давно забыли о нормах международного права. 5 октября стало известно о задержании корреспондентов немецкого-французского телеканала ARTE, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше задержали иностранных журналистов перед съёмкой репортажа о беженцах на границе – реакция БСЖ-1

Они направились готовить материал о миграционном кризисе в окрестностях Сокулки. Но оттуда были доставлены в наручниках в суд. Белорусский союз журналистов, комментируя ситуацию, требует немедленного освобождения задержанных коллег и обеспечения их беспрепятственной профессиональной деятельности в пунктах приема беженцев и пограничных регионах Польши. Режим ЧП нарушает основные права и свободы как беженцев, так журналистов и правозащитников.

# Граница # Фотофакт

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