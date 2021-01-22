В Польше впервые выявлен британский штамм коронавируса, а в Латвии продлили карантин

Новости мира. В Латвии продлили карантинные меры до 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В определенные даты и конкретный промежуток времени жители страны не смогут без веской причины выходить из дома. Кроме того, сохраняются уже действующие ограничения в сфере торговли, услуг и образования.





В Нидерландах между тем комендантский час вводят впервые со времен Второй мировой войны. С 23 января с 21:00 до 05:30 жителям разрешат передвигаться по улицам лишь в исключительных случаях. Нарушителям новых правил грозит штраф в размере 95 евро.



