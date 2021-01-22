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В Польше впервые выявлен британский штамм коронавируса, а в Латвии продлили карантин

22 января 2021 08:33
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Новости мира. В Латвии продлили карантинные меры до 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше впервые выявлен британский штамм коронавируса, а в Латвии продлили карантин-1

В определенные даты и конкретный промежуток времени жители страны не смогут без веской причины выходить из дома. Кроме того, сохраняются уже действующие ограничения в сфере торговли, услуг и образования.  

В Польше впервые выявлен британский штамм коронавируса, а в Латвии продлили карантин-3

В Нидерландах между тем комендантский час вводят впервые со времен Второй мировой войны. С 23 января с 21:00 до 05:30 жителям разрешат передвигаться по улицам лишь в исключительных случаях. Нарушителям новых правил грозит штраф в размере 95 евро.  

Сложная эпидобстановка сохраняется в Испании, где за сутки зафиксировано более 44 тысяч новых случаев заражения.

В Польше впервые выявлен британский штамм COVID-19. На следующей неделе специалисты приступят к исследованию, которое поможет оценить масштабы распространения вируса-мутанта в стране.  

# Коронавирус # Фотофакт

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