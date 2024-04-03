Прямой эфир

В Польше вернули НДС на основные продукты питания – цены снова растут

03 апреля 2024 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Налог на добавленную стоимость вернули в Польше на основные продукты питания. Это сделано после двухлетнего перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше вернули НДС на основные продукты питания – цены снова растут-1

Ставка составляет 5 %. Как итог, цены на товары снова растут. Магазины пытаются удержать покупателей: некоторые сети обещают заморозить стоимость ряда товаров. Но в основном супермаркеты изменяют ценники. Эксперты не сомневаются, что сильнее всего НДС ударит по бедным слоям населения Польши.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Командир «Ахмата»: пленные бойцы ВСУ просят гражданство России
03 апреля 2024 07:30

Командир «Ахмата»: пленные бойцы ВСУ просят гражданство России

8 человек погибли в Албании – автобус с мигрантами сорвался в ущелье
03 апреля 2024 07:09

8 человек погибли в Албании – автобус с мигрантами сорвался в ущелье

Politico: фронт ВСУ рухнет, если РФ сконцентрирует свои силы в одном месте
03 апреля 2024 07:08

Politico: фронт ВСУ рухнет, если РФ сконцентрирует свои силы в одном месте