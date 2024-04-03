В Польше вернули НДС на основные продукты питания – цены снова растут

Налог на добавленную стоимость вернули в Польше на основные продукты питания. Это сделано после двухлетнего перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка составляет 5 %. Как итог, цены на товары снова растут. Магазины пытаются удержать покупателей: некоторые сети обещают заморозить стоимость ряда товаров. Но в основном супермаркеты изменяют ценники. Эксперты не сомневаются, что сильнее всего НДС ударит по бедным слоям населения Польши.