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В Польше в очередной раз анонсировали повышение цен на продукты питания

04 ноября 2023 17:36
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Новости Польши. В Польше в очередной раз анонсировали повышение цен на продукты питания. Эксперты сходятся во мнении, что этот осенне-зимний сезон жителям обойдется в прямом смысле слова дороже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше в очередной раз анонсировали повышение цен на продукты питания-1

Цены на полках польских магазинов обновятся уже в ближайшие дни. Это касается как минимум самых популярных товаров продуктовой корзины. Ожидается, что наиболее заметным станет увеличение стоимости кофе и молочных продуктов. А дорогое топливо может привести к росту цен на сахар и масла. Некоторые заводы уже изменили свои прайс-листы.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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