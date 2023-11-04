Новости Польши. В Польше в очередной раз анонсировали повышение цен на продукты питания. Эксперты сходятся во мнении, что этот осенне-зимний сезон жителям обойдется в прямом смысле слова дороже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на полках польских магазинов обновятся уже в ближайшие дни. Это касается как минимум самых популярных товаров продуктовой корзины. Ожидается, что наиболее заметным станет увеличение стоимости кофе и молочных продуктов. А дорогое топливо может привести к росту цен на сахар и масла. Некоторые заводы уже изменили свои прайс-листы.