В Польше в центре для нелегальных мигрантов беженцы требуют, чтобы их выпустили за подарками

Новости Польши. Свыше полусотни человек принимают участие в акции протеста в центре для нелегальных мигрантов на востоке Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они отказываются от пищи и требуют, чтобы им вернули их мобильные телефоны, разрешили выходить за пределы охраняемой территории и купить подарки детям. Центр для нелегальных мигрантов в Любельском воеводстве – одно из восьми учреждений подобного рода, находящихся в Польше. Территория окружена высоким забором с колючей проволокой и просматривается видеокамерами. За пределы центра его обитателям выходить запрещается. Польские правозащитники сравнивают условия содержания в таких центрах с пребыванием в тюрьме.