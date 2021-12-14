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В Польше в центре для нелегальных мигрантов беженцы требуют, чтобы их выпустили за подарками

14 декабря 2021 19:24
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Новости Польши. Свыше полусотни человек принимают участие в акции протеста в центре для нелегальных мигрантов на востоке Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше в центре для нелегальных мигрантов беженцы требуют, чтобы их выпустили за подарками-1

Они отказываются от пищи и требуют, чтобы им вернули их мобильные телефоны, разрешили выходить за пределы охраняемой территории и купить подарки детям. Центр для нелегальных мигрантов в Любельском воеводстве – одно из восьми учреждений подобного рода, находящихся в Польше. Территория окружена высоким забором с колючей проволокой и просматривается видеокамерами. За пределы центра его обитателям выходить запрещается. Польские правозащитники сравнивают условия содержания в таких центрах с пребыванием в тюрьме.  

# Акции протеста # Фотофакт

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