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В Польше ужесточили закон об охране государственной границы

18 ноября 2021 09:06
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Новости Польши. Сейм Польши принял поправки к закону об охране государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили разработчики документа, новшества позволят более эффективно реагировать в случае угрозы безопасности государства.

Екатерина Забенько, СТВ:
Но за формулировкой, по сути, право на полный беспредел. Поправки разрешают пограничникам действовать более жестоко при пресечении попыток нарушить границу. А еще возможность использовать дополнительные спецсредства.

В Польше ужесточили закон об охране государственной границы-1

Кроме того, закон вводит запрет на пребывание в приграничной зоне даже в случае отмены режима ЧП. Решение не касается местных жителей и обладателей специальных разрешений.

Польша намерена строить заграждение на границе с Беларусью. Длина забора составит 180 км. Читайте здесь.

# Международная политика # Екатерина Забенько # Фотофакт

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