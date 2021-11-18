В Польше ужесточили закон об охране государственной границы

Новости Польши. Сейм Польши принял поправки к закону об охране государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили разработчики документа, новшества позволят более эффективно реагировать в случае угрозы безопасности государства.

Екатерина Забенько, СТВ:

Но за формулировкой, по сути, право на полный беспредел. Поправки разрешают пограничникам действовать более жестоко при пресечении попыток нарушить границу. А еще возможность использовать дополнительные спецсредства.