В Польше уволили с должности генерала, который готовил солдат ВСУ

Командующий Еврокорпусом и ответственный за обучение военных Украины польский генерал Ярослав Громадзиньский отстранен от своих должностных обязанностей. Об этом пишет РИА Новости.

Военная контразведка начала проверять его в связи с появлением новых сведений о нем. При этом Генерал Роман Полько, в прошлом командир спецподразделения Польши «Гром», считает, что у военной разведки есть серьезные претензии к Громадзинскому.

В свою очередь, Громадзиньский заявляет, что ему не в чем себя упрекать, и считает, что эта проверка завершится для нее положительно.

До своего назначения на должность командующего Еврокорпусом Громадзиньский был советником-координатором начальника Генерального штаба Войска польского и первым командиром 18-й механизированной дивизии.