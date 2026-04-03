В Польше стремительно дорожают стройматериалы

В Польше стремительно выросли цены практически на все стройматериалы. Некоторые из них за последние дни подорожали вдвое. Кроме этого в стране начинается и их дефицит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, от момента заказа до оплаты, стоимость необходимых товаров может взлетать многократно. Кроме того, стремительно сокращаются и коммерческие предложения. Эффект домино распространяется на такие востребованные товары: цемент, бетон, сталь и строительную химию. По мнению экспертов, это происходит по нескольким причинам. Из-за высоких энергозатрат на производство стройматериалов, ограничения на импорт в Европейский союз и логистические сбои, связанные с ситуацией в регионе Персидского залива.