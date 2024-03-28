В Польше создана партия, поддерживающая выход страны из ЕС

В Европе растет число людей, которые скептически относятся к ЕС. Ярким примером этого становится Польша, которая 1 мая отметит 20-летие вхождения в Европейский союз. И за это время, по мнению поляков, проблем возникло больше, чем положительных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что евроинтеграция теряет популярность, говорят данные соцопроса. Как выяснилось, около 20 % поляков выступают за выход из ЕС. И это количество, по данным экспертов, будет расти. Особенно после масштабных протестов польских фермеров, которые страдают от проводимой Брюсселем политики. Именно это является почвой для появления в Польше антиевропейской партии «Независимость», основная идея которой – выход из ЕС.

Роберт Бакевич, лидер партии «Независимость»:

Евросоюз сегодня – это бремя, это нечто-то устаревшее, это что-то очень бесперспективное, это то, что обременяет нашу экономику. Это означает для нас потери в бизнесе, финансовой и материальной сфере, а в культурной сфере это полное разрушение всего, на чем основывалось объединение Европы. Союзные договоры ведут к тому, что Польша как государственный субъект не будет существовать.