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В Польше создана партия, поддерживающая выход страны из ЕС

28 марта 2024 10:39
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В Европе растет число людей, которые скептически относятся к ЕС. Ярким примером этого становится Польша, которая 1 мая отметит 20-летие вхождения в Европейский союз. И за это время, по мнению поляков, проблем возникло больше, чем положительных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше создана партия, поддерживающая выход страны из ЕС-1

О том, что евроинтеграция теряет популярность, говорят данные соцопроса. Как выяснилось, около 20 % поляков выступают за выход из ЕС. И это количество, по данным экспертов, будет расти. Особенно после масштабных протестов польских фермеров, которые страдают от проводимой Брюсселем политики. Именно это является почвой для появления в Польше антиевропейской партии «Независимость», основная идея которой – выход из ЕС.

В Польше создана партия, поддерживающая выход страны из ЕС-4

Роберт Бакевич, лидер партии «Независимость»:
Евросоюз сегодня – это бремя, это нечто-то устаревшее, это что-то очень бесперспективное, это то, что обременяет нашу экономику. Это означает для нас потери в бизнесе, финансовой и материальной сфере, а в культурной сфере это полное разрушение всего, на чем основывалось объединение Европы. Союзные договоры ведут к тому, что Польша как государственный субъект не будет существовать.

В Польше создана партия, поддерживающая выход страны из ЕС-7

Планы новой партии довольно амбициозны. Кроме выхода из Евросоюза, она будет добиваться введения обязательной воинской повинности, усиления патриотического воспитания в учебных заведениях, ужесточения миграционной политики.

# Международная политика # Новости Польши

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