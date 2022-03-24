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В Польше снесли очередной памятник советским воинам. Всё это транслировали по телевидению в прямом эфире

24 марта 2022 14:51
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Новости Польши. В Польше снесли очередной памятник советским воинам. Этот акт вандализма организовали с большой помпой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место прибыли разного ранга чиновники и даже национальное телевидение, которое и показало разрушение мемориала в прямом эфире.

Екатерина Забенько, СТВ:
Польские власти решили, что символ освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков представляет угрозу ее независимости. По их извращенной логике, он скорее является символом преступлений так называемого коммунистического режима. Поэтому события 1944-1945 годов, когда Польша была полностью очищена от фашистских оккупантов, стоит скорее забыть.

В Польше снесли очередной памятник советским воинам. Всё это транслировали по телевидению в прямом эфире-1

Надо отметить, что за эту свободу отдали свои жизни более 600 тысяч воинов Красной армии, чью память осквернили в прямом эфире.

# Памятники # Екатерина Забенько # Фотофакт

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