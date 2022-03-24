В Польше снесли очередной памятник советским воинам. Всё это транслировали по телевидению в прямом эфире

Новости Польши. В Польше снесли очередной памятник советским воинам. Этот акт вандализма организовали с большой помпой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место прибыли разного ранга чиновники и даже национальное телевидение, которое и показало разрушение мемориала в прямом эфире.

Екатерина Забенько, СТВ:

Польские власти решили, что символ освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков представляет угрозу ее независимости. По их извращенной логике, он скорее является символом преступлений так называемого коммунистического режима. Поэтому события 1944-1945 годов, когда Польша была полностью очищена от фашистских оккупантов, стоит скорее забыть.