В Польше резко раскритиковали посла Украины за нежелание извиниться за Волынскую резню

Читатели журнала Do Rzeczy резко прореагировали на нежелание посла Украины в Польше Василия Зварича принести извинения за Волынскую резню, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Варшава ждет извинений от Киева за эти события. В ответ Зварич заявил, что эти слова неприемлемы и вызывают досаду.

Читатели выразили возмущение и высказались за то, чтобы выслать посла из страны и сделать его персоной нон грата. Кроме того, было выражено негодование по поводу того, что такое допускают в Европе. Непростой вопрос интерпретации Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов продолжает оставаться одной из проблем в отношениях между Варшавой и Киевом.