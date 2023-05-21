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В Польше резко раскритиковали посла Украины за нежелание извиниться за Волынскую резню

21 мая 2023 09:15
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Читатели журнала Do Rzeczy резко прореагировали на нежелание посла Украины в Польше Василия Зварича принести извинения за Волынскую резню, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Варшава ждет извинений от Киева за эти события. В ответ Зварич заявил, что эти слова неприемлемы и вызывают досаду. 

Читатели выразили возмущение и высказались за то, чтобы выслать посла из страны и сделать его персоной нон грата. Кроме того, было выражено негодование по поводу того, что такое допускают в Европе. Непростой вопрос интерпретации Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов продолжает оставаться одной из проблем в отношениях между Варшавой и Киевом.

# Международная политика

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