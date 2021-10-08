В Польше решением Конституционного суда национальные законы будут выше европейского права

Новости Польши. В Польше Конституционный суд вынес решение о превосходстве национального законодательства над европейским правом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В постановлении говорится, что некоторые положения Договора о ЕС противоречат польской конституции. В Варшаве у здания суда собрались протестующие под лозунгом «Мы – европейцы». Они потребовали отставки судей и призвали правительство соблюдать обязательства, которые Польша взяла на себя, вступив в ЕС в 2004 году. С резкой реакцией на действия официальной Варшавы выступил МИД Франции, заявив, что провозглашение Польшей приоритета своей конституции является атакой на ЕС.