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В Польше решением Конституционного суда национальные законы будут выше европейского права

08 октября 2021 08:40
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Новости Польши. В Польше Конституционный суд вынес решение о превосходстве национального законодательства над европейским правом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше решением Конституционного суда национальные законы будут выше европейского права-1

В постановлении говорится, что некоторые положения Договора о ЕС противоречат польской конституции. В Варшаве у здания суда собрались протестующие под лозунгом «Мы – европейцы». Они потребовали отставки судей и призвали правительство соблюдать обязательства, которые Польша взяла на себя, вступив в ЕС в 2004 году. С резкой реакцией на действия официальной Варшавы выступил МИД Франции, заявив, что провозглашение Польшей приоритета своей конституции является атакой на ЕС.

В Польше решением Конституционного суда национальные законы будут выше европейского права-4

Напомним, премьер-министр Польши еще в марте обратился в суд с запросом о проверке превосходства одного закона над другим. Это произошло после того, как европейский суд признал, что новая реформа польской судебной системы может нарушать законодательство Евросоюза. Многие наблюдатели в Польше считают решение Конституционного суда прямым путем Польши к выходу из правовой системы ЕС.

# Закон # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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