В Польше растёт число краж из магазинов. Чаще всего воруют масло

Новости Польши. В Польше растет число краж из магазинов. За год их количество увеличилось на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По статистике полиции, в торговых объектах зафиксировано 32 тысячи таких случаев. Причем это только официальные данные. Лишь 15 % воров попадаются с поличным, и, скорее всего, реальные масштабы преступлений куда серьезнее. Чаще всего в Польше воруют сливочное и подсолнечное масло, сыр и мясные продукты, алкоголь, лекарства и косметику.