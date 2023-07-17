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В Польше растёт число краж из магазинов. Чаще всего воруют масло

17 июля 2023 07:45
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Новости Польши. В Польше растет число краж из магазинов. За год их количество увеличилось на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше растёт число краж из магазинов. Чаще всего воруют масло-1

По статистике полиции, в торговых объектах зафиксировано 32 тысячи таких случаев. Причем это только официальные данные. Лишь 15 % воров попадаются с поличным, и, скорее всего, реальные масштабы преступлений куда серьезнее. Чаще всего в Польше воруют сливочное и подсолнечное масло, сыр и мясные продукты, алкоголь, лекарства и косметику.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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