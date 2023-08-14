В Польше пройдёт референдум о сносе стены на границе с Беларусью

«Злость и разочарование». Решение Вильнюса о частичном закрытии границы с Беларусью, мягко говоря, не обрадовало литовцев, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ». Мнение местных жителей опубликовали СМИ.

Так, больше других возмущены люди, живущие в приграничных районах страны. Ведь они регулярно ездили в Беларусь к родственникам или за покупками в попытке сэкономить в условиях экономического кризиса в Литве. На этом фоне большинство литовцев просто не понимают, зачем официальный Вильнюс идет на конфронтацию, и считают подобный курс абсурдным. Поскольку такими действиями Литва только усугубляет ситуацию в регионе.