В Польше пройдёт референдум о сносе стены на границе с Беларусью

«Злость и разочарование». Решение Вильнюса о частичном закрытии границы с Беларусью, мягко говоря, не обрадовало литовцев, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ». Мнение местных жителей опубликовали СМИ.
«Злость и разочарование». Решение Вильнюса о частичном закрытии границы с Беларусью, мягко говоря, не обрадовало литовцев, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ». Мнение местных жителей опубликовали СМИ.
Так, больше других возмущены люди, живущие в приграничных районах страны. Ведь они регулярно ездили в Беларусь к родственникам или за покупками в попытке сэкономить в условиях экономического кризиса в Литве. На этом фоне большинство литовцев просто не понимают, зачем официальный Вильнюс идет на конфронтацию, и считают подобный курс абсурдным. Поскольку такими действиями Литва только усугубляет ситуацию в регионе.
Вопрос границ активно обсуждается и в Польше. Местная правящая партия ведет подготовку к парламентским выборам и для достижения целей начала вновь разыгрывать популистский вопрос о якобы угрозе, которая исходит от Беларуси. Для этого в стране планируют провести референдум, где спросят поляков, поддерживают ли они снос стены на границе с Беларусью. Остается надеяться, что власти услышат людей, а не будут в очередной раз идти на поводу у Запада, разжигая конфликт в регионе.