В Польше проходят акции против ограничения работы СМИ. Только в Варшаве собрались сотни тысяч людей

Новости Польши. Польшу снова охватили протесты из-за принятия скандального закона о СМИ. Режим Дуды пытается в прямом смысле отобрать у журналистов свободу слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принятый парламентом документ предполагает, что иностранным компаниям лицензии на вещание будут выдаваться только в случае размещения их штаб-квартиры на территории Европейской экономической зоны. Что дает возможность правительству закрыть несколько телеканалов.

Новшества вызвали возмущение поляков. Более чем в 100 городах прошли акции протеста. Самая крупная в Варшаве, где сотни тысяч людей собрались у президентского дворца с требованием отменить закон. Многие несли плакаты и скандировали лозунги. Кроме того, более полутора миллионов человек подписали петицию в защиту свободы слова. В ежегодном рейтинге индекса свободы прессы Польша опустилась на 46 позиций.