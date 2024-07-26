В Польше проходит масштабный призыв на военную комиссию – Министерство обороны страны

В Польше после новости о том, что к границе Беларуси стягиваются дополнительные армейские подразделения численностью до 17 тысяч человек, появилась еще одна, которая сильно напугала поляков. Власти решили подготовить к боевым действиям гражданское население, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в Министерстве национальной обороны, сейчас проходит масштабный призыв на военную комиссию. Повестки до конца года получат почти 250 тысяч человек в возрасте от 19 до 60 лет. Предстоит выяснить, какую пользу может принести человек армии и в итоге ему будет присвоен воинский разряд. Тот, кто по каким-то причинам решит уклониться от этой повинности и не явиться на комиссию, будет приведен насильно под конвоем полиции.